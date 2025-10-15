Teleperformance despede 200 trabalhadores

A Teleperformance vai proceder ao despedimento coletivo de 200 trabalhadores no âmbito de uma reestruturação interna para "controlar custos", anunciou esta quarta-feira o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (Sinttav).

Em comunicado, o sindicato diz ter sido informado pela empresa de "call centers" - numa reunião realizada na segunda-feira a pedido da mesma - que "os trabalhadores para já afetados por esta decisão (cerca de 200) já começaram a ser contactados individualmente".

"O motivo indicado pela Teleperformance para esta decisão prende-se com "motivos estruturais que obrigam a uma reestruturação interna no sentido de controlar custos", refere.

Garantindo estar "alerta para que este processo cumpra todos os parâmetros legalmente estabelecidos na lei", o Sinttav nota que a empresa, durante os vários anos em que está em Portugal, "nunca anteriormente havia recorrido" a um despedimento coletivo, sendo esta uma "figura que está prevista no Código do Trabalho português".

E, refere, "a empresa justificou que esta medida é a única através da qual é possível garantir a todos os trabalhadores a carta para receberem o subsídio de desemprego".