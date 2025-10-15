Menu
  15 out, 2025
Teleperformance despede 200 trabalhadores

15 out, 2025 - 16:57 • Lusa

Empresa de "call centers" está a realizar uma "reestruturação interna no sentido de controlar custos", adianta o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual.

A Teleperformance vai proceder ao despedimento coletivo de 200 trabalhadores no âmbito de uma reestruturação interna para "controlar custos", anunciou esta quarta-feira o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (Sinttav).

Em comunicado, o sindicato diz ter sido informado pela empresa de "call centers" - numa reunião realizada na segunda-feira a pedido da mesma - que "os trabalhadores para já afetados por esta decisão (cerca de 200) já começaram a ser contactados individualmente".

"O motivo indicado pela Teleperformance para esta decisão prende-se com "motivos estruturais que obrigam a uma reestruturação interna no sentido de controlar custos", refere.

Garantindo estar "alerta para que este processo cumpra todos os parâmetros legalmente estabelecidos na lei", o Sinttav nota que a empresa, durante os vários anos em que está em Portugal, "nunca anteriormente havia recorrido" a um despedimento coletivo, sendo esta uma "figura que está prevista no Código do Trabalho português".

E, refere, "a empresa justificou que esta medida é a única através da qual é possível garantir a todos os trabalhadores a carta para receberem o subsídio de desemprego".

De acordo com a informação prestada ao sindicato, trata-se de um processo de despedimento coletivo "abrangente, afetando além de agentes, também trabalhadores com vínculos de chefia intermédia e superiores, isto é, "staff" e respetivas equipas de suporte (FLM, QA, "Trainers", etc)".

"Ou seja, é uma decisão puramente de "negócio" e transversal", enfatiza o Sinttav.

Apontando este como "mais um exemplo concreto de como empresas, mesmo grandes multinacionais, recorrem à figura do despedimento coletivo refugiando-se na "flexibilidade" que a própria lei do trabalho lhes permite", o sindicato defende que "quem tem responsabilidades de governação" use "essa mesma responsabilidade para governar e decidir em favor de quem trabalha", de forma que "o direito ao trabalho seja efetivamente cumprido".

Embora reconhecendo que "as empresas têm o direito de se reestruturar", o Sinttav reserva-se "o direito de não estar de acordo com despedimentos, porque a função sindical é lutar pelo emprego".

Com vista a um "cabal esclarecimento de toda a situação", sindicato e empresa voltam a reunir-se no dia 22.

