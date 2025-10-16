Menu
  Noticiário das 22h
  16 out, 2025
Governo já apoiou em 3,7 ME agricultores afetados pelos incêndios de verão

16 out, 2025 - 20:33 • Lusa

Com candidaturas de 56 concelhos, os primeiros apoios começaram a ser pagos em setembro de acordo com fonte do Ministério da Economia e da Coesão Territorial.

Mais de seis mil agricultores dos concelhos afetados pelos incêndios de julho e agosto passados apresentaram candidaturas a apoios, que já ultrapassam os 3,7 milhões de euros pagos ou em processamento, disse esta quinta-feira fonte do Governo.

<>Até ao momento foram, mais especificamente, submetidas 6.126 candidaturas por agricultores de 56 concelhos do distrito de Bragança, Viana do Castelo, Vila Real, Porto, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal e Beja, referiu a fonte do Ministério da Economia e da Coesão Territorial numa resposta escrita enviada à Lusa.

Segundo a tutela, o valor dos apoios pagos ou em pagamento, após vistoria conjunta dos técnicos municipais e das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), ultrapassa os 3,7 milhões de euros.

“O número de candidaturas ao apoio extraordinário de agricultores afetados pelos incêndios está a ser permanentemente atualizado, à medida que as mesmas são submetidas”, ressalva a mesma fonte, acrescentando que os primeiros apoios começaram a ser pagos em setembro.

Relativamente aos montantes, o Governo explica que estão a ser processados “conforme decorrem as vistorias no terreno”.

Em agosto, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que iria avançar com um apoio aos agricultores, incluindo despesas não documentadas, num montante de até 10.000 euros.

Luís Montenegro explicou que seria “um processo ágil”, onde por intervenção das câmaras municipais e das CCDR (Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional) seriam identificados prejuízos e alocada uma verba.

  • Noticiário das 22h
  • 16 out, 2025
