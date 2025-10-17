80% das casas enquadram-se no conceito de "renda moderada"

O novo conceito do Governo de "rendas moderadas" que inclui valores entre os 400 e os 2300 euros englobava este verão 80% dos imóveis no mercado para arrendamento de acordo com dados revelados pela plataforma imobiliária "idealista".

O porta-voz da plataforma, Rúben Marques, indica à Renascença que a análise feita aos valores praticados este verão permite concluir que em Lisboa, 77% das casas no mercado de arrendamento enquadram-se no intervalo definido pelo Governo. No Porto, a percentagem é de 83% e em Faro de 89%.

O "idealista" indica que em Portugal 19% das casas têm rendas acima dos 2300 euros - a maioria são habitações na capital.

Já Ricardo Guimarães, da Confidencial Imobiliário, alerta, numa análise feita na Renascença, que, caso os valores definidos pelo Governo como rendas moderadas fossem mais baixos, as grandes cidades ficariam excluídas da medida do Governo que estabelece uma redução de 10% no IRS.

O economista, especializado em imobiliário, defende que "ao incluir os mercados mais caros quer na venda, quer no arrendamento, a medida vai ter um impacto mais visíveis nos mesmos" e acrescenta que "se as balizas fossem mais apertadas, ou mais baixas e excluíssem as geografias com preços mais elevados a consequência seria a impossibilidade de se beneficiar as famílias que procuram casa nessas cidades" - Lisboa e Porto.

Sobre a descida do IVA de 23% para 6% na construção de casas até os 648 mil euros, Ricardo Guimarães sublinha que na capital, considerando a tipologia T2, há cerca de 25% imóveis nessa situação. "É evidente que a medida do Governo exclui as habitações da gama alta onde o preço de venda dos fogos atingem patamares elevados. Na freguesia de Santo António o preço médio de venda do T2 está em quase 900 mil euros", sublinha.

Ricardo Guimarães entende ainda que houve um "problema de comunicação" do Governo que classificou uma renda de 2300 euros e um preço de 648 mil euros como valores moderados. Para o economista o valores definidos "fazem sentido", mas deviam ser nomeados como "valores máximos".