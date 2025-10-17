Preço dos combustíveis na próxima semana: gasóleo vai descer

O preço do gasóleo vai descer ligeiramente a partir de segunda-feira.

Segundo previsões do Automóvel Club de Portugal (ACP), o litro de gasóleo vai descer 1,5 cêntimos, enquanto o preço da gasolina vai permanecer inalterado.

As alterações são semelhantes às da semana passada, quando o gasóleo desceu um cêntimo e a gasolina não sofreu subida.

Neste caso, o preço médio do gasóleo simples vai fixar-se nos 1,527 euros e o da gasolina simples 95 vai manter-se nos 1,698 euros.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis. Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.