Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Economia

Taxa de juro no crédito à habitação recua para 3,228% em setembro

17 out, 2025 - 12:12 • Lusa

INE destaca que "é a primeira vez desde maio de 2023 que a componente juros tem um peso inferior a 50%" na prestação média mensal.

A+ / A-

A taxa de juro no crédito à habitação desceu 7,9 pontos para 3,228% entre agosto e setembro, mês em que, pela primeira vez desde maio de 2023, os juros representaram menos de metade do valor da prestação.

De acordo com dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de juro no crédito à habitação desceu para 3,228% em setembro, menos 7,9 pontos base face a agosto e acumulando uma redução de 142,9 pontos base desde o máximo de 4,657% em janeiro de 2024.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu 1,0 ponto base, para 2,873%, correspondendo a uma diminuição acumulada de 150,7 pontos base desde o máximo atingido em outubro de 2023.

Para o destino de financiamento "aquisição de habitação", o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos desceu para 3,226% (-7,5 pontos base face a agosto).

Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu 1,0 ponto base comparativamente com o mês anterior, para 2,872%.

Considerando a totalidade dos contratos, o valor médio da prestação mensal fixou-se em setembro nos 393 euros, um euro abaixo do mês anterior e menos 11 euros (-2,7%) do que em setembro de 2024.

Do valor da prestação, 195 euros (49,6%) corresponderam a pagamento de juros e 198 euros (50,4%) a capital amortizado.

O INE destaca que "é a primeira vez desde maio de 2023 que a componente juros tem um peso inferior a 50%" na prestação média mensal.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação aumentou 15 euros, fixando-se em 666 euros, refletindo uma subida de 7,1% face ao mesmo mês do ano passado.

Em setembro, o capital médio em dívida para a totalidade dos créditos à habitação aumentou 634 euros face ao mês anterior, atingindo 73.496 euros.

Para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio em dívida foi de 163.761 euros, mais 2.440 euros do que em agosto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)