Governo lança projeto-piloto para devolução e reciclagem de têxteis usados

A Agência para o Clima e a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) — que reúne empresas retalhistas e grossistas do setor têxtil — assinaram um protocolo de colaboração técnica para promover o retorno e a reciclagem de têxteis usados.

Em comunicado enviado à Renascença, o Ministério do Ambiente e Energia explica que o projeto-piloto vai ser financiado até 450 mil euros pelo Fundo Ambiental e decorrerá ao longo de um ano, até setembro de 2026. A iniciativa pretende desenvolver um sistema de recolha e devolução de roupa usada, adaptando a operação das empresas e incentivando novos comportamentos de consumo.

Para a ministra Maria da Graça Carvalho, esta é “uma oportunidade para acelerar a transição para a economia circular no setor têxtil”, uma mudança que considera essencial para garantir a competitividade e sustentabilidade das empresas. Segundo o ministério, os resíduos têxteis são uma das principais fontes de poluição da água, libertam microplásticos e contribuem para as emissões de gases com efeito de estufa, agravando as crises climática e ambiental.