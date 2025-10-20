Combustíveis. Gasóleo desce, gasolina não mexe

O preço do gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deve descer 1,5 cêntimos e a gasolina não deve sofrer alterações.

As alterações são semelhantes às da semana passada, quando o gasóleo desceu um cêntimo e a gasolina não sofreu subida.

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá passar a custar 1,527euros por litro enquanto o litro da gasolina simples 95 deverá manter-se nos 1,698 euros.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

As medidas em vigor incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.