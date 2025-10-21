Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 21 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Energia

Iberdrola vai pedir prolongamento da vida útil da central nuclear de Almaraz até ao final do mês

21 out, 2025 - 12:30 • Redação

Após reunião com a Endesa e a Naturgy, a elétrica garante que “estão a trabalhar na estrutura de governação para apresentar o pedido de continuidade” o mais rapidamente possível.

A+ / A-

A Iberdrola, principal proprietária de Almaraz, vai mesmo pedir a extensão da vida útil da central nuclear e garante que está a trabalhar, em conjunto com a Endesa e a Naturgy, na apresentação do pedido de prorrogação da exploração da central. O El País, que avança a notícia, escreve que o pedido será feito para um período de mais três anos, até 2030, e será apresentado antes de outubro chegar ao fim.

Fonte da elétrica basca, escreve o jornal espanhol, adianta que "os parceiros estão a trabalhar na estrutura de governação para apresentá-lo o quanto antes ao Ministério para a Transição Ecológica, antes da entrega da documentação ao Conselho de Segurança Nuclear”.

Segundo um porta-voz da Iberdola, na reunião desta terça-feira as três empresas "analisaram as operações da central nuclear de Almaraz, onde se trabalha com um cenário de continuidade, mantendo a instalação em perfeitas condições técnicas, como reconheceu recentemente a WANO (World Association of Nuclear Operators) ao atribuir-lhe o nível de excelência”, acrescentou.

A posição agora assumida leva à abertura de um novo processo administrativo, escreve o El País. As proprietárias de Almaraz — Iberdrola, Endesa e Naturgy — terão de solicitar individualmente autorização aos seus conselhos de administração para pedir a prorrogação. Se conseguirem luz verde, deverão ratificar o acordo desta reunião das Centrais Nucleares de Almaraz e Trillo, que terá de ser remetida à tutela. Só então, o ministério decidirá sobre a continuidade da central.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 21 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)