"Todos podem enquadrar-se": uma feira de emprego que junta empresas e pessoas com deficiência

“Em breve vai receber notícias nossas”, ouve-se entre os corredores preenchidos com bancas de empresas que participam nesta primeira edição da feira de emprego que junta empresas e pessoas com deficiência, na Universidade NOVA SBE, em Carcavelos.

Ana está de cadeira-de-rodas: “Tive um acidente em 2011, na altura estava a estudar - acabei os estudos, estive cinco anos na Decathlon, parei agora e estou a tentar aventurar-me noutras áreas.” Lamenta a falta de oportunidades num mercado de trabalho especialmente debilitado para acolher quem é portador de algum tipo de incapacidade e, garantindo, que está pronta para abraçar qualquer desafio, deixa elogios ao evento: “Conseguem chegar a nós mais facilmente do que numa entrevista de trabalho comum lá fora”.

Já Gonçalo, de 30 anos, vem acompanhado pela mãe. Não é de meias-palavras e explica, com naturalidade, a incapacidade que o acompanha: “Tenho Síndrome de Williams, é um bocado raro, mas não é mau, é meu, já nasci com isto; não me impede de trabalhar”. Com o 12.º ano terminado, procura estrear-se no mercado numa profissão administrativa.

Ao todo são 37 as empresas que aqui estão. A iniciativa é promovida pela Nova SBE Inclusive Community Forum e contou com mais de 300 participantes inscritos.