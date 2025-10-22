"Todos podem enquadrar-se": uma feira de emprego que junta empresas e pessoas com deficiência

22 out, 2025 - 18:58 • João Maldonado
“Em breve vai receber notícias nossas”, ouve-se entre os corredores preenchidos com bancas de empresas que participam nesta primeira edição da feira de emprego que junta empresas e pessoas com deficiência, na Universidade NOVA SBE, em Carcavelos.
Ana está de cadeira-de-rodas: “Tive um acidente em 2011, na altura estava a estudar - acabei os estudos, estive cinco anos na Decathlon, parei agora e estou a tentar aventurar-me noutras áreas.” Lamenta a falta de oportunidades num mercado de trabalho especialmente debilitado para acolher quem é portador de algum tipo de incapacidade e, garantindo, que está pronta para abraçar qualquer desafio, deixa elogios ao evento: “Conseguem chegar a nós mais facilmente do que numa entrevista de trabalho comum lá fora”.
Já Gonçalo, de 30 anos, vem acompanhado pela mãe. Não é de meias-palavras e explica, com naturalidade, a incapacidade que o acompanha: “Tenho Síndrome de Williams, é um bocado raro, mas não é mau, é meu, já nasci com isto; não me impede de trabalhar”. Com o 12.º ano terminado, procura estrear-se no mercado numa profissão administrativa.
Ao todo são 37 as empresas que aqui estão. A iniciativa é promovida pela Nova SBE Inclusive Community Forum e contou com mais de 300 participantes inscritos.
De currículos na mão, apresentam-se um-a-um para conhecerem as vagas existentes e terem a oportunidade de se candidatarem.
Pelo IKEA Portugal, Alessandra, responsável de recrutamento, fala num “sucesso”: “temos conhecido montes de candidatos interessantes; “é uma causa que faz parte do nosso ADN, já há muitos anos que trabalhamos para contratar com diversidade”.
“Todas as pessoas podem enquadrar-se, todos são bem-vindos”, sublinha Mariana Bragança, da Tabaqueira. “Já recolhemos bastantes currículos, temos lojas e precisamos de muitas pessoas, já nos apareceram muitas que vamos definitivamente avançar”.
Há empresas de serviços, lojas, sociedades de advogados, consultoras ou restaurantes como o McDonalds. “Já trabalhamos com pessoas com deficiência há mais de 20 anos, e achamos que devíamos dar o exemplo; a maior parte são pessoas surdas, mas também pessoas com outras patologias como Trissomia 21 ou Autismo”, explica Maria João Mendes, responsável pela diversidade e inclusão.
“Acreditamos que é preciso criar estas oportunidades para que se construa uma comunidade cada vez mais inclusiva.” É este o mote seguido por Maria do Carmo Ferreira Martins, da equipa que organiza esta feira. O departamento conhecido como ICF trabalha durante todo o ano para a inclusão de pessoas com deficiência especialmente nas áreas da empregabilidade e da educação.