Portugal chega a acordo com a China para a exportação de peras

O Ministério da Agricultura e do Mar concluiu a negociação com a China para o estabelecimento dos requisitos necessários para a exportação de peras.

"Está concluído o processo de negociação entre o Ministério da Agricultura e do Mar e a Administração Geral das Alfândegas (GACC) da República Popular da China, com vista ao estabelecimento dos requisitos necessários à exportação de pera nacional para aquele mercado", segundo uma nota da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Contudo, o registo de pomares e de centrais de embalamento na plataforma de Gestão para a Prevenção e Controlo Fitossanitário (GESFITO) só poderá ser considerado a partir da campanha de 2026.

A DGAV está assim a finalizar os procedimentos para a implementação do protocolo fitossanitário, isto é, o protocolo que garante as medidas sanitárias na preservação das plantas, evitando o combate a pragas agricolas.