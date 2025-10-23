Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Economia

Portugal chega a acordo com a China para a exportação de peras

23 out, 2025 - 15:43 • Lusa

"Está concluído o processo de negociação entre o Ministério da Agricultura e do Mar e a Administração Geral das Alfândegas (GACC) da República Popular da China", lê-se numa nota da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

A+ / A-

O Ministério da Agricultura e do Mar concluiu a negociação com a China para o estabelecimento dos requisitos necessários para a exportação de peras.

"Está concluído o processo de negociação entre o Ministério da Agricultura e do Mar e a Administração Geral das Alfândegas (GACC) da República Popular da China, com vista ao estabelecimento dos requisitos necessários à exportação de pera nacional para aquele mercado", segundo uma nota da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Contudo, o registo de pomares e de centrais de embalamento na plataforma de Gestão para a Prevenção e Controlo Fitossanitário (GESFITO) só poderá ser considerado a partir da campanha de 2026.

A DGAV está assim a finalizar os procedimentos para a implementação do protocolo fitossanitário, isto é, o protocolo que garante as medidas sanitárias na preservação das plantas, evitando o combate a pragas agricolas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)