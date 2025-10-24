IEFP está a contactar jovens para oferecer emprego

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) avançou com uma "campanha interna" de oferta de emprego para os jovens que não recebem subsídio de desemprego, disse esta sexta-feira o secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, Adriano Rafael Moreira.

"O Instituto de Emprego está a seguir uma campanha interna de contacto e oferta de emprego a todos os jovens inscritos no instituto de emprego sem subsídio [de desemprego]", afirmou o secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, que esteve esta sexta-feira, a par da restante equipa ministerial, a ser ouvido na Assembleia da República, no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

Adriano Rafael Moreira lembrou que esta é, a par do novo incentivo de regresso ao trabalho, uma das medidas do Governo para "combater o desemprego jovem".

No que respeita ao incentivo, em causa está "uma medida excecional de incentivo ao regresso ao trabalho", destinada a jovens desempregados com idade inferior a 30 anos, que estejam inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e que recebam subsídio de desemprego, segundo a portaria publicada em Diário da República.

Segundo o secretário de Estado, esta medida vem "também demonstrar à sociedade" que, apesar de o país estar em pleno emprego, "há em Portugal oportunidades de trabalho que deixam de justificar a saída do país".

"É preciso reter os nossos jovens em Portugal", defendeu, acrescentando que é também "preciso incentivar que outros regressem".

De acordo com os cálculos do IEFP, o novo incentivo representa para os cofres do Estado uma poupança de 13 milhões de euros", indicou fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em resposta à Lusa.

O instituto estima ainda abranger 8.000 beneficiários com a medida.

O mercado laboral em Portugal tem estado em níveis perto do pleno emprego, com a taxa de desemprego a recuar para 6,1% em agosto, face ao mês homólogo de 2024, segundo os últimos dados divulgados pelo INE.

Contudo, o desemprego jovem, apesar de ter vindo a recuar nos últimos meses, tem estado em níveis elevados. A taxa de desemprego de jovens registou em junho e em agosto de 2025 o valor mais baixo - 18,9% - desde junho de 2023 (18,5%).

A proposta de OE2026 vai ser discutida e votada na generalidade entre 27 e 28 de outubro. A votação final global está marcada para 27 de novembro, após o processo de debate na especialidade.