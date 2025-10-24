Menu
OE2026

Miranda Sarmento: número de funcionários públicos não pode continuar a aumentar

24 out, 2025 - 14:55 • Lusa

"Se continuarmos a aumentar os trabalhadores na Administração Pública não vamos ter melhores serviços", considerou o ministro.

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, disse esta sexta-feira que não se pode continuar a aumentar o número de trabalhadores na Administração Pública, defendendo que tal seria um "erro e desperdício do dinheiro dos portugueses".

"Não podemos continuar a aumentar o número de trabalhadores, se continuarmos a aumentar os trabalhadores na Administração Pública não vamos ter melhores serviços", considerou o ministro, na audição no parlamento no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2026.

Miranda Sarmento apontou que os funcionários aumentaram em 100 mil e os serviços públicos não ficaram melhores, pelo que "insistir nessa fórmula é um erro e um desperdício do dinheiro dos portugueses".

O ministro foi também questionado pelo PCP sobre os aumentos para os funcionários públicos, em dia de greve da Frente Comum, mas o ministro reiterou que estes aumentos não são uma proposta, mas sim um acordo.

"Não propomos esses aumentos, em novembro do ano passado chegámos a acordo com duas das três estruturas para os aumentos salariais entre 2025 e 2028", existindo assim um "acordo que vigora" e que o Governo "está a cumprir".

O ministro recordou também a "valorização de 19 carreiras que representam metade da Administração Pública", apontando que já foram revistas as carreiras de trabalhadores como policias, professores, médicos e enfermeiros.

