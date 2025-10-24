Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 24 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Preços dos combustíveis. Gasóleo sobe, gasolina desce

24 out, 2025 - 10:12 • Olímpia Mairos

A confirmarem-se as previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá passar a custar 1,543 euros por litro enquanto o litro da gasolina simples 95 deverá descer para 1,675 euros.

A+ / A-

A próxima semana vai trazer novas alterações nos preços dos combustíveis, com as previsões a apontarem para um aumento do preço do gasóleo e uma descida do preço da gasolina.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o preço do gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deve subir dois cêntimos e a gasolina deve descer dois cêntimos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá passar a custar 1,543 euros por litro enquanto o litro da gasolina simples 95 deverá descer para 1,675 euros.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

As medidas em vigor incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custa atualmente 1,523 euros, enquanto preço médio do litro de gasolina vale 1,695 euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 24 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)