Combustíveis: gasóleo sobe e gasolina desce esta semana

27 out, 2025 - 06:15 • Olímpia Mairos

Os preços finais poderão variar entre postos de abastecimento, consoante a marca e a região.

A+ / A-

A semana começa com novas alterações nos preços dos combustíveis, com previsões que apontam para uma subida no preço do gasóleo e uma descida no da gasolina.

O gasóleo simples — o combustível mais utilizado em Portugal — deverá aumentar dois cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá baixar dois cêntimos.

Se estas previsões se confirmarem, o preço médio do gasóleo simples passará a ser de 1,543 euros por litro, e o da gasolina simples 95 descerá para 1,675 euros por litro.

Os valores já incluem os descontos aplicados pelas gasolineiras e refletem a revisão das medidas fiscais temporárias criadas para mitigar o impacto da subida dos preços.

Entre estas medidas estão a redução do ISP (equivalente a uma diminuição do IVA de 23% para 13%), o mecanismo de compensação que ajusta o ISP conforme a receita adicional do IVA, e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Ainda assim, os preços finais poderão variar entre postos de abastecimento, consoante a marca e a região.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na passada sexta-feira o preço médio do gasóleo simples era de 1,523 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 se situava nos 1,695 euros.

