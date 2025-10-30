Ouvir
Banco Central Europeu mantém taxa de juro em 2%

30 out, 2025 - 14:01 • Ana Kotowicz

Na estreia do novo governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, BCE fez o esperado: pela terceira reunião consecutiva manteve a taxa de juro dos depósitos inalterada nos 2%.

(Em atualização)

Sem surpresas, o Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa de juro dos depósitos inalterada nos 2% pela terceira reunião consecutiva. A decisão foi comunicado esta quinta-feira, depois do encontro que teve lugar em Florença, a convite do Banco de Itália, e onde Álvaro Santos Pereira fez a sua estreia como governador do Banco de Portugal.

A justificar a decisão do BCE está o valor da inflação.

"A inflação permanece próxima do objetivo de 2% no médio prazo e a avaliação do Conselho sobre as perspetivas de preços mantém-se, em grande medida, inalterada", pode ler-se na nota da instituição liderada por Christine Lagarde, que refere que a economia continuou a registar crescimento, "não obstante a conjuntura mundial difícil".

Assim, o Conselho do BCE decidiu manter as três taxas de juro diretoras inalteradas, embora referindo, sobre o futuro, que "as perspetivas ainda são incertas, em particular devido à continuação dos litígios comerciais e das tensões geopolíticas a nível mundial".

As taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez permanecerão inalteradas em, respetivamente, 2,00%, 2,15% e 2,40%.
