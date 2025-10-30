Ouvir
Crise de microchips

Trabalhadores da Autoeuropa afastam cenário de paragem por escassez de componentes chineses

30 out, 2025 - 10:52 • André Rodrigues

Fábrica de Palmela garante produção para os próximos dias, mas admite incerteza face à crise global de fornecimento de microchips provocada pela suspensão das exportações da Nexperia para o mercado europeu.

A comissão de trabalhadores da Autoeuropa garante que a produção da fábrica de Palmela vai continuar sem interrupções durante a próxima semana, apesar dos receios a nível global provocados pela suspensão de fornecimentos da fabricante de chips Nexperia.

“Na próxima semana vamos arrancar a segunda-feira a produzir e não há outro indicador relativamente. Por isso, nos próximos dias, não há perspetiva de a produção parar”, admite Rogério Nogueira que, no entanto, reconhece que o cenário a médio prazo permanece incerto.

A crise foi desencadeada pela decisão da China de restringir as exportações da Nexperia, empresa neerlandesa controlada por capitais chineses, após a sua nacionalização pelos Países Baixos por razões de segurança nacional.

Na resposta, Pequim decidiu suspender as exportações para o mercado europeu e a medida está a afetar o fornecimento de microchips essenciais à indústria automóvel europeia, incluindo os que são utilizados nos sistemas eletrónicos dos veículos.

Mercado europeu de automóveis regista forte queda em junho

Mercado europeu de automóveis regista forte queda em junho

Alemanha, França e Itália, em particular, registar(...)

“No imediato, no espaço de uma semana, essa suspensão não deverá acontecer. Depois disso não sabemos e acho que neste momento ainda ninguém sabe”, refere o coordenador da comissão de trabalhadores da Volkswagen de Palmela.

A Autoeuropa acompanha a situação em articulação com uma taskforce internacional que procura alternativas aos componentes fornecidos pela Nexperia.

“Isto é uma crise à escala mundial, que está a ser gerida a esse nível. Há uma taskforce, que está a arranjar alternativas às peças em falta, e temos de gerir este tema dia-a-dia, não há outra forma de o fazer”, sublinhou o coordenador.

Questionado sobre a autonomia da fábrica com o stock atual de componentes, Rogério Nogueira responde com cautela: “Nesse aspeto não lhe sei dizer exatamente o tempo. A própria empresa ainda não tem essa indicação.”

A Autoeuropa representa cerca de 1% do PIB nacional e é um dos maiores empregadores industriais do país.

