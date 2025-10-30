Trabalhadores da Autoeuropa afastam cenário de paragem por escassez de componentes chineses

Na resposta, Pequim decidiu suspender as exportações para o mercado europeu e a medida está a afetar o fornecimento de microchips essenciais à indústria automóvel europeia, incluindo os que são utilizados nos sistemas eletrónicos dos veículos.

A crise foi desencadeada pela decisão da China de restringir as exportações da Nexperia, empresa neerlandesa controlada por capitais chineses, após a sua nacionalização pelos Países Baixos por razões de segurança nacional.

“Na próxima semana vamos arrancar a segunda-feira a produzir e não há outro indicador relativamente. Por isso, nos próximos dias, não há perspetiva de a produção parar”, admite Rogério Nogueira que, no entanto, reconhece que o cenário a médio prazo permanece incerto.

A comissão de trabalhadores da Autoeuropa garante que a produção da fábrica de Palmela vai continuar sem interrupções durante a próxima semana, apesar dos receios a nível global provocados pela suspensão de fornecimentos da fabricante de chips Nexperia.

“No imediato, no espaço de uma semana, essa suspensão não deverá acontecer. Depois disso não sabemos e acho que neste momento ainda ninguém sabe”, refere o coordenador da comissão de trabalhadores da Volkswagen de Palmela.

A Autoeuropa acompanha a situação em articulação com uma taskforce internacional que procura alternativas aos componentes fornecidos pela Nexperia.

“Isto é uma crise à escala mundial, que está a ser gerida a esse nível. Há uma taskforce, que está a arranjar alternativas às peças em falta, e temos de gerir este tema dia-a-dia, não há outra forma de o fazer”, sublinhou o coordenador.

Questionado sobre a autonomia da fábrica com o stock atual de componentes, Rogério Nogueira responde com cautela: “Nesse aspeto não lhe sei dizer exatamente o tempo. A própria empresa ainda não tem essa indicação.”

A Autoeuropa representa cerca de 1% do PIB nacional e é um dos maiores empregadores industriais do país.