BPI usou mais de metade da sua quota para garantia pública

O BPI já usou mais de metade da sua atual quota de 249,5 milhões de euros destinada pelo Governo ao regime da garantia pública para a compra de casa por jovens, reforçada em setembro.

Os dados foram apresentados esta sexta-feira pelo presidente do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, em conferência de imprensa em Lisboa.

Até final de setembro, o banco do grupo espanhol Caixabank realizou quatro mil contratos no valor de 783 milhões de euros ao abrigo desta medida que permite a compra com financiamento até 100%.

A garantia pública para o crédito à habitação a jovens até 35 anos aplica-se a contratos assinados até final de 2026 e permite ao Estado garantir, enquanto fiador, até 15% do valor da transação.

Na prática, e conjugando esta garantia com as regras para a concessão de crédito à habitação, a medida permite que os jovens consigam obter 100% do valor da avaliação da casa, em vez dos 90% de limite que vigoram para a generalidade dos clientes.

Pode beneficiar desta garantia no crédito à habitação quem tenha entre 18 e 35 anos de idade e que esteja a comprar a primeira habitação própria permanente cujo valor não exceda 450 mil euros.

Os beneficiários não podem ser proprietários de prédio urbano ou fração de prédio urbano e não podem ter rendimentos superiores aos do oitavo escalão do IRS (cerca de 81 mil euros de rendimento coletável anual).

Inicialmente com uma quota de 149,5 milhões de euros, o banco viu a sua quota reforçada em 100 milhões de euros em setembro, após um pedido que foi aceite pelo Ministério das Finanças.

Segundo dados do Banco de Portugal (BdP), entre janeiro e setembro, os contratos de crédito para compra de habitação própria permanente representaram 3.472 milhões de euros, o equivalente a 25,3% do total contratado junto dos bancos em 17.758 contratos.