Cabaz alimentar da Deco sobe 1,44 euros na última semana

31 out, 2025 - 08:25 • Olímpia Mairos

O produto que registou a maior subida na última semana foi o carapau, cujo preço passou para 5,12 euros, representando um aumento de 49 cêntimos em relação à semana anterior.

A+ / A-

O cabaz da Deco Proteste está mais caro. De acordo com os dados da organização de defesa do consumidor, o preço total do cabaz fixou-se em 243,68 euros, representando um aumento de 1,44 euros em relação a 22 de outubro, e de 7,51 euros desde o início do ano.

Entre os produtos que mais subiram nesta última semana destaca-se o peixe, nomeadamente o carapau, os douradinhos de peixe e o atum posta em azeite.

O carapau aumentou 11%, seguido pelos douradinhos com um aumento de 10% e 8% no atum em posta.

Segue-se a alface frisada (8%), os flocos de cereais (8%), a tomate chucha (7%), os cereais integrais (6%) e a curgete, bolacha Maria e ervilhas ultracongeladas (4%).

Comparando o mesmo cabaz, há precisamente um ano, constata-se que – entre o dia 30 de outubro de 2024 e 29 de outubro de 2025 – a diferença é de 7,28 euros (3,08 %).

em relação ao dia 5 de janeiro de 2022, altura em que a Deco começou a monitorizar os preços, verifica-se um aumento de 55,98 euros.

O cabaz inclui Carne, Congelados, Frutas e Legumes, Laticínios, Mercearia e Peixe, sendo considerados, entre outros, produtos como Peru, Frango, Carapau, Pescada, Cebola, Batata, Cenoura, Banana, Maçã, Laranja, Arroz, Esparguete, Açúcar, Fiambre, Leite, Queijo, Manteiga, entre muitos outros.

Para ajudar os portugueses na hora de ir ao supermercado, a Deco criou uma ferramenta que permite simular em que supermercado fica mais barata a lista de compras.

