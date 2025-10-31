Ouvir
CMVM suspende negociação de ações da Impresa, dona de SIC e Expresso

31 out, 2025 - 16:55 • Diogo Camilo

Regulador aguarda "informação relevante ao mercado" numa altura em que o negócio com a família Berlusconi para a aquisição de “participação relevante” pode estar perto de ser concluído.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu esta sexta-feira às 15h36 a negociação das ações da Impresa SGPS, com o conselho de administração a estar à espera que a empresa divulgue "informação relevante ao mercado".

O comunicado em causa estará relacionado com negociações entre a empresa liderada por Francisco Pedro Balsemão e a italiana MediaforEurope (MFE), controlada pela família Berlusconi, razão pela qual as ações também estiveram suspensas CMVM no final de setembro.

Na altura, a restrição foi levantada após a Impresa comunicar ao mercado a existência de negociações com o grupo italiano, para a "eventual aquisição de uma participação na Impresa". No entanto, na altura, a Impresa ressalvou que não existia ainda "qualquer acordo vinculativo entre o acionista e a MFE para o efeito".

Esta sexta-feira, a revista Sábado avançou que o negócio estaria "muito perto de ser concluído", com a MFE a entrar com uma presença minoritária, mas que a deverá reforçar mais tarde para assumir controlo da Impresa.

Até à suspensão decretada pela CMVM, as ações da Impresa estavam a valorizar 1,48% em relação ao fecho de quinta-feira, com uma cotação de 0,275 euros por ação.

O grupo italiano MFE foi fundado em 1980 como Mediaset por Silvio Berlusconi e é hoje um dos principais grupos de comunicação da Europa, sendo dono dos canais televisivos italianos Canale 5, Italia 1 e Rete 4, e dos espanhóis Telecinco, Cuatro e Be Mad.

O atual CEO da MFE é Pier Silvio Berlusconi, filho de Silvio Berlusconi, que foi primeiro-ministro de Itália entre 1994 e 1995, 2001 e 2006 e entre 2008 e 2011, além de dono do clube de futebol AC Milan, entre 1986 e 2017, e morreu em junho de 2023.

