Banco de Portugal

Manutenção das taxas de juro pelo BCE dá margem de reação

31 out, 2025 - 13:29 • Lusa

Para o governador do BdP, a decisão do BCE de quinta-feira mostra que, neste momento, a inflação está no objetivo de 2%, "numa posição boa".

A+ / A-

O governador do Banco de Portugal (BdP) considerou positivo que o Banco Central Europeu (BCE) tenha mantido as taxas de juro em 2%, por permitir uma margem de reação em caso de novo choque económico.

"Manter a taxa de juro neste momento é a decisão certa, porque é importante manter uma margem para prevenir eventuais choques no futuro", disse Álvaro Santos Pereira, em Coimbra, na Escola Secundária Avelar Brotero, à entrada para uma aula sobre poupança.

O antigo ministro da Economia, que assumiu o BdP no início deste mês, sucedendo a Mário Centeno, salientou aos jornalistas que a "política monetária fez o que tinha de fazer para estar numa situação de estabilidade de preços".

"Sabemos o que aconteceu nos últimos anos, quando a inflação subiu para níveis bastante elevados que fez as pessoas perderem poder de compra", sublinhou.

Para o governador do BdP, a decisão do BCE de quinta-feira mostra que, neste momento, a inflação está no objetivo de 2%, "numa posição boa".

Álvaro Santos Pereira relembrou, no entanto, que, nos últimos anos, a zona euro registou muitos choques [económicos] -- a pandemia da covid-19, a crise energética a seguir à invasão da Ucrânia e as tarifas dos Estados Unidos da América.

"Por causa desses choques todos é importante termos margem para se houver outro choque maior, possamos reagir", afirmou o governador do BdP, que, acompanhado do ministro da Educação, deu uma aula sobre literacia financeira na escola onde concluiu o ensino secundário, no âmbito do Dia da Poupança.

O economista considerou esta iniciativa é da "maior importância" pelo facto de Portugal possuir índices de literacia financeira "bastante baixos", comparando com outros países.

"Esta iniciativa do Ministério da Educação, juntamente com as autoridades de supervisão, é fundamental para conseguirmos ajudar as pessoas quando têm de tomar decisões financeiras [para que] possam perceber melhor quais as consequências", disse.

