  • Noticiário das 20h
  • 31 out, 2025
Portagens devem subir 2,3% em 2026

31 out, 2025 - 22:01 • Redação

As portagens nas autoestradas portuguesas deverão subir 2,3% a partir de 1 de janeiro de 2026. A estimativa resulta da inflação de outubro e de um adicional previsto em acordo com as concessionárias.

As taxas de portagem nas autoestradas nacionais deverão sofrer um aumento de 2,3% a partir de 1 de janeiro de 2026, conta o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira.

O valor resulta da variação homóloga de 2,2% no Índice de Preços no Consumidor (IPC) de outubro, excluindo habitação, divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a que se soma 0,1% adicional acordado entre o Governo e as concessionárias em 2022.

A legislação estabelece que as concessionárias têm de entregar ao Governo, até 15 de novembro, a sua proposta de revisão das portagens. O Executivo dispõe depois de 30 dias para se pronunciar, sendo a entrada em vigor prevista para o primeiro dia do ano seguinte.

A taxa de inflação de outubro (excluindo habitação) serve de referência principal para a maioria das autoestradas, com exceção da Lusoponte, cuja atualização se baseia na variação do IPC em setembro.

  • Noticiário das 20h
  • 31 out, 2025
