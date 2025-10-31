Ouvir
Prestação desce em novembro para créditos com Euribor a 12 e 6 meses e sobe a 3 meses

31 out, 2025 - 17:20 • Lusa

Simulações cortam 42 euros nos contrato de crédito com indexante de Euribor a 12 meses, com uma prestação calculada a 647,63 euros. Já nos contratos de 6 meses descem 7 euros.

A prestação da casa vai continuar a descer em novembro nos contratos de crédito à habitação com taxa variável a 12 e a seis meses, mas vai subir nos créditos com Euribor a três meses, segundo a simulação da Deco Proteste.

As simulações para a Lusa da Deco Proteste/Contas e Direitos baseiam-se num cenário com um financiamento de 150.000 euros a 30 anos e um "spread" (margem de lucro comercial) de 1%.

Baseando-se nestas condições, um contrato de crédito com indexante de Euribor a 12 meses terá uma prestação de 647,63 euros, menos 42,03 euros face ao valor pago desde a última revisão, em novembro do ano passado.

Por sua vez, um cliente com um crédito nas mesmas condições, mas tendo por referência a Euribor a seis meses verá a sua prestação baixar para 641,10 euros, uma descida de 7,76 euros em relação ao que pagava desde a última revisão, em maio.

No caso de um crédito indexado à Euribor a três meses, a prestação vai agora ser de 635,16 euros, o que significa mais 3,89 euros face à ultima revisão, em agosto.

Nas prestações com Euribor a 12 e a seis meses a prestação diminui uma vez que a média mensal destas taxas Euribor foi menor em outubro (2,187% a 12 meses e 2,107% a seis meses) do que nos prazos anteriores.

Já as prestações indexadas à Euribor a três meses sobem, pois a Euribor a três meses subiu ligeiramente em outubro (para 2,034%) face ao mês comparável.

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta semana que vai manter as taxas de juro diretoras. As taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez manter-se-ão em 2,00%, 2,15% e 2,40%.

A média da Euribor considerada para efeitos de revisão de um empréstimo de taxa variável é a do mês anterior ao da assinatura do contrato de crédito.

