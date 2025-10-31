Taxa de juro no crédito à habitação cai para 2,84% em setembro

A taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação, que incluem renegociações, diminuiu em setembro pelo oitavo mês consecutivo, para 2,84%, o valor mais baixo desde outubro de 2022, divulgou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Este recuo face à taxa de 2,88% em agosto representa a 22.ª descida em 23 meses consecutivos – a exceção foi janeiro de 2025, em que subiu 0,03 pontos percentuais –, sendo que, nos primeiros nove meses deste ano, esta taxa baixou 0,36 pontos percentuais.

Nos empréstimos ao consumo, a taxa de juro média de novas operações atingiu 8,76% em setembro, uma redução de 0,02 pontos percentuais relativamente a agosto, enquanto nos empréstimos para outros fins a taxa de juro média recuou 0,04 pontos percentuais para 3,51%.

De acordo com o BdP, em setembro, as novas operações de empréstimos aos particulares (incluindo novos contratos e contratos renegociados) totalizaram 3.409 milhões de euros, mais 364 milhões do que em agosto.

Os novos contratos de empréstimos a particulares atingiram 2.926 milhões de euros, uma subida de 386 milhões face a agosto, tendo este aumento sido "transversal a todas as finalidades, mas mais acentuado nos empréstimos à habitação".

Os novos contratos totalizaram 2.076 milhões de euros na finalidade de habitação (+312 milhões do que em agosto), 588 milhões de euros na finalidade de consumo (+36 milhões) e 262 milhões de euros para outros fins (+38 milhões).

Já as renegociações de crédito atingiram 483 milhões de euros, o que corresponde a uma redução de 21 milhões de euros em relação a agosto.

No que diz respeito às empresas, a taxa de juro média das novas operações de empréstimos subiu 0,05 pontos percentuais, passando de 3,54% em agosto para 3,59% em setembro.

Esta subida resultou do aumento da taxa de juro média dos empréstimos acima de um milhão de euros (+0,18 pontos percentuais, para 3,38%), compensado pela diminuição da taxa de juro média dos empréstimos até um milhão de euros (-0,03 pontos percentuais, para 3,76%).

Em setembro, o montante de novas operações de empréstimos concedidos às empresas foi de 2.210 milhões de euros, um aumento de 174 milhões face ao mês anterior.

O BdP detalha que esta evolução resultou do crescimento do montante de novos contratos (+183 milhões de euros), "compensado muito parcialmente" pela diminuição, de nove milhões de euros, dos contratos renegociados.

As novas operações de empréstimos até um milhão de euros atingiram 1.218 milhões de euros em setembro, mais 36 milhões do que em agosto, enquanto as novas operações de empréstimos acima de um milhão de euros aumentaram 138 milhões, para 992 milhões de euros.