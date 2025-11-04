Bancos encaixaram mais 20% em comissões até setembro do que no período pré-pandemia

Não param de crescer o valor das comissões da banca. Entre janeiro e setembro deste ano, os bancos encaixaram mais 20% em comissões do que no período pré-pandemia.

Segundo o jornal "Público", BCP, Santander, Novo Banco e BPI receberam quase 1.487 milhões de euros em comissões dos clientes nos primeiros nove meses do ano.

Trata-se de um aumento de 4% face ao mesmo período de 2024. E 30% acima das comissões de 2020. Se formos a 2019, antes da chegada da Covid-19, o aumento é de 21%.

De acordo com o jornal, o BCP foi o banco que mais comissões encaixou durante os primeiros nove meses deste ano, conseguindo 629 milhões de euros. Esta receita deve-se, sobretudo, à atividade em Portugal, porque até houve um recuo na atividade internacional - como no caso de Moçambique.

Já o Novo Banco teve a evolução mais positiva, com um crescimento de quase 10% em relação ao período homólogo de 2024. O banco, que está, neste momento, em processo de venda ao grupo francês BPCE, encaixou 266 milhões de euros.

O Santander Totta teve comissões líquidas no montante de 465,2 milhões de euros, "cresceram 5,9% face ao mesmo período de 2024, continuando a beneficiar do crescimento da base de clientes, assim como da sua maior transaccionalidade".

A única exceção à regra é o BPI que registou uma queda entre janeiro e setembro, contudo isto deve-se a um efeito extraordinárioa que penaliza a comparação, visto que, na verdade, o banco conseguiu 277 milhões de euros em 2025, face aos 244 milhões de euros, no mesmo período do ano passado.

Já a Caixa Geral de Depósitos só vai apresentar os seus resultados na quinta-feira, mas o primeiro semestre já conhecido aponta para uma evolução igualmente positiva, se bem que mais ligeira.