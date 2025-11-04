Ouvir
Economia

Lucro da Nintendo subiu 83,1% entre abril e setembro graças a nova consola

04 nov, 2025 - 09:18 • Lusa

As receitas das vendas da Nintendo mais que duplicaram graças à Switch 2.

A empresa japonesa Nintendo, produtora e distribuidora de videojogos, anunciou esta terça-feira um lucro líquido de 198,9 mil milhões de ienes (1,12 mil milhões de euros), entre os meses de abril e setembro.

De acordo com a Nintendo, trata-se de um aumento de 83,1% em relação ao mesmo período do ano passado, em virtude das vendas de lançamento da nova consola de jogos, a Switch 2.

O lucro operacional da empresa na primeira metade do ano fiscal que termina em março de 2026, foi de 145,2 mil milhões de ienes (820 milhões de euros), um aumento de 19,5% em relação ao mesmo período de 2024.

As receitas das vendas da Nintendo, empresa sediada em Quioto, no oeste do Japão, mais que duplicaram, atingindo 1,09 biliões de ienes (6,21 mil milhões de euros).

A Nintendo Switch 2 "tem apresentado fortes vendas desde o seu lançamento a 05 de junho", observou a empresa, acrescentando que as vendas acumuladas da consola atingiram 10,36 milhões de unidades até ao final de setembro.

A gigante japonesa aumentou as metas de vendas para a Switch 2 e as projeções financeiras, prevendo receitas recorde para o ano fiscal de 2025/26.

A Nintendo espera agora vender 19 milhões de consolas durante o ano fiscal que termina a 31 de março, em comparação com previsão inicial de 15 milhões.

Alguns analistas, no entanto, acreditam que as vendas podem ser ainda maiores.

De acordo com uma notícia da Bloomberg, publicada em outubro, a Nintendo solicitou aos fornecedores que aumentassem a produção para atingir 25 milhões de consolas Switch 2 até ao final de março.

"Esperamos que a procura pelo Switch 2 se mantenha forte, especialmente à medida que as vendas da consola aceleram em mercados não tradicionais, como a China", onde a Switch original já é a consola de jogos mais popular, disse Darang Candra, da empresa de consultadoria Niko Partners.

A Nintendo vendeu 154,01 milhões de unidades da primeira Switch, que se tornou a terceira consola mais vendida de sempre, atrás da Playstation 2, da rival japonesa Sony.

Para o ano fiscal completo, a Nintendo prevê agora um lucro líquido de 350 mil milhões de ienes (dois mil milhões de euros), em comparação com os 300 mil milhões de ienes anteriormente previstos, o que representaria um aumento de 25% em relação ao ano de 2024/2025.

A empresa antecipa que as vendas quase dupliquem, atingindo 2,25 biliões de ienes (12,7 mil milhões de euros), o que seria um novo recorde máximo.

