Lucros da Toyota caem 7% entre abril e setembro devido às tarifas dos EUA

O lucro líquido da Toyota Motor caiu 7% entre abril e setembro, devido principalmente às tarifas norte-americanas, cujo impacto a empresa japonesa estimou em 900 mil milhões de ienes (5,1 mil milhões de euros).

As taxas aplicadas desde abril pela Administração norte-americana de Donald Trump reduziram significativamente os lucros líquidos da líder mundial do setor automóvel, que caíram para 1,77 biliões de ienes (10 mil milhões de euros).

O lucro operacional da empresa diminuiu 18,6%, para dois biliões de ienes (11,4 mil milhões de euros), de acordo com os resultados apresentados esta quarta-feira.

A faturação por vendas da empresa japonesa, por outro lado, cresceu 5,8%, atingindo um recorde de 24,6 biliões de ienes (139,6 mil milhões de euros).

A Toyota comercializou mais de 4,78 milhões de unidades de veículos em todo o mundo entre abril e setembro, o que representa um aumento de cinco por cento em relação ao mesmo período do ano anterior, graças a uma subida de 9,9% nos Estados Unidos, o principal mercado da empresa.

As vendas de veículos da fabricante automóvel japonesa aumentaram 8,9% na Europa, e as matrículas no Japão subiram 3,3%.

A empresa explica no relatório que os resultados da primeira metade do ano fiscal japonês já consideram o impacto negativo das tarifas norte-americanas sobre os automóveis, fixadas em 15% pelo acordo comercial assinado em julho entre os EUA e o Japão.

A Toyota prevê que, para o ano fiscal completo, que termina a 31 de março de 2026, as tarifas tenham um impacto negativo de 1,45 biliões de ienes (8,22 mil milhões de euros).

Apesar de reconhecer as dificuldades no mercado norte-americano devido às políticas tarifárias do Presidente Donald Trump, o diretor financeiro da Toyota, Kenta Kon, afirma que o forte desempenho noutras regiões tem servido de contrapeso.

"Embora a situação não seja fácil, em termos de lucros e vendas, temos observado um cenário próspero", sublinha Kon, dando como exemplos o aumento das vendas na China, Europa e América Latina.

A empresa sediada em Aichi (centro do Japão) prevê que o lucro líquido caia 38,5%, para 2,93 biliões de ienes (16,6 mil milhões de euros), ainda assim uma previsão menos negativa do que a anterior, que apontava para uma diminuição de 44%.

A fabricante automóvel japonesa também reviu ligeiramente em alta a previsão para o lucro operacional, esperando uma contração de 29,1%, para 3,4 biliões de ienes (19,3 mil milhões de euros).

Quanto às receitas, a empresa prevê atingir 49 biliões de ienes (277,8 mil milhões de euros), um aumento de 2% face ao ano anterior.

A Toyota conta vender 9,8 milhões de veículos no ano fiscal completo, um aumento de 4,7% face ao ano anterior.