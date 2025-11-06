Ouvir
Alemanha multa JP Morgan em 45 milhões por demora na denúncia de atividades suspeitas

06 nov, 2025 - 19:30 • Reuters

O banco tinha apresentado fora de prazo "de forma sistemática" relatórios de atividades suspeitas (SARs) entre outubro de 2021 e setembro de 2022.

A autoridade de supervisão financeira alemã, BaFin, aplicou a sua maior multa de sempre ao JPMorgan SE, no valor de 45 milhões de euros.

A sucursal alemã do banco de investimento, com sede em Frankfurt, é acusada de não respeitar as regras de prevenção do branqueamento de capitais.

A BaFin afirmou esta quinta-feira que o JPMorgan tinha apresentado fora de prazo "de forma sistemática" relatórios de atividades suspeitas (SARs) entre outubro de 2021 e setembro de 2022.

O JPMorgan tornou-se um dos maiores bancos da Alemanha, atraído pela sua grande base de clientes ricos, ambiente de regulação estável e boas perspetivas de fintech.

O valor inédito da multa reflete o peso do JPMorgan enquanto gigante bancário.

O JPMorgan defendeu-se em comunicado: "O momento de entrega dos nossos registos SARs não impediu qualquer investigação por parte das autoridades", declarou.

"Estamos profundamente empenhados na deteção, prevenção e denúncia de branqueamento de capitais e crimes financeiros", acrescentou o banco.

Os relatórios de atividades suspeitas, vulgarmente conhecidos como SAR, são documentos que os bancos são obrigados a apresentar às autoridades quando identificam atividades de clientes que possam estar associadas a um crime.

O banco norte-americano anunciou recentemente que vai lançar o seu banco de retalho digital Chase na Alemanha no segundo trimestre do próximo ano, uma jogada ousada no competitivo mercado bancário da maior economia da Europa.

