Lucros da Caixa sobem 2% para 1400 milhões de euros até setembro

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve lucros históricos de 1400 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 2% do que no mesmo período de 2024, divulgou hoje o banco.

Na abertura da conferência de imprensa, o presidente executivo do banco público, Paulo Macedo, disse que, apesar do ligeiro crescimento dos lucros num contexto de queda das taxas de juro, o volume de negócios cresceu 10 mil milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano em Portugal.

Entre janeiro e setembro, a margem financeira (diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) caiu 9,7%, para 1916 milhões de euros, enquanto as comissões subiram ligeiramente (0,5%), para 439 milhões de euros.

Os custos de estrutura aumentaram 3,8%, para 810 milhões de euros.

Desses, os custos com pessoal desceram 0,2%, fixando-se nos 387 milhões de euros.

Ainda até setembro, houve reversão de "provisões e imparidades para risco de crédito" no valor de 161 milhões de euros, abaixo da reversão de 197 milhões de euros do período homólogo de 2024.

Também em "outras provisões e imparidades" houve reversão de 119 milhões de euros, quando no período homólogo tinham sido constituídos 91 milhões de euros, o que contribuiu para o resultado líquido do banco público.

As contas da CGD hoje apresentadas já refletem 29 milhões de euros de devolução do adicional do setor bancário, imposto declarado inconstitucional e que, por isso, o Estado tem de devolver.