Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lucros da Caixa sobem 2% para 1400 milhões de euros até setembro

06 nov, 2025 - 18:01 • Lusa

Volume de negócios cresceu 10 mil milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano.

A+ / A-

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve lucros históricos de 1400 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 2% do que no mesmo período de 2024, divulgou hoje o banco.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Na abertura da conferência de imprensa, o presidente executivo do banco público, Paulo Macedo, disse que, apesar do ligeiro crescimento dos lucros num contexto de queda das taxas de juro, o volume de negócios cresceu 10 mil milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano em Portugal.

Entre janeiro e setembro, a margem financeira (diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) caiu 9,7%, para 1916 milhões de euros, enquanto as comissões subiram ligeiramente (0,5%), para 439 milhões de euros.

Os custos de estrutura aumentaram 3,8%, para 810 milhões de euros.

Desses, os custos com pessoal desceram 0,2%, fixando-se nos 387 milhões de euros.

Ainda até setembro, houve reversão de "provisões e imparidades para risco de crédito" no valor de 161 milhões de euros, abaixo da reversão de 197 milhões de euros do período homólogo de 2024.

Também em "outras provisões e imparidades" houve reversão de 119 milhões de euros, quando no período homólogo tinham sido constituídos 91 milhões de euros, o que contribuiu para o resultado líquido do banco público.

As contas da CGD hoje apresentadas já refletem 29 milhões de euros de devolução do adicional do setor bancário, imposto declarado inconstitucional e que, por isso, o Estado tem de devolver.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 07 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)