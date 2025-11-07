Musk pode ganhar até 760 mil milhões de euros em acções da Tesla nos próximos dez anos

Elon Musk obteve uma vitória estrondosa esta quinta-feira, com a aprovação de um pacote de remuneração de até 878 mil milhões de dólares ao longo da próxima década, caso o magnata consiga concretizar o projeto de transformar a fabricante de veículos elétricos num gigante da inteligência artificial e da robótica. As ações da Tesla subiram cerca de 1% no dia de negociação alargado. A proposta foi aprovada com mais de 75% de apoio. Musk vê assim validado o seu projeto de investimento em veículos auto-tripulados, expansão de robotáxis pelos EUA e venda de robôs humanoides, mesmo que a sua retórica política de extrema-direita e ligações à Administração Trump tenha prejudicado a marca Tesla durante este ano. Musk subiu ao palco em Austin, no Texas, acompanhado por robôs dançarinos. "O que estamos prestes a começar não é apenas um novo capítulo do futuro da Tesla, mas um livro completamente novo", afirmou. "Esta será realmente uma grande história". Os acionistas reelegeram também três administradores do conselho da Tesla e votaram a favor da realização de eleições anuais para todos os membros do conselho.

"Outras assembleias de acionistas são um tédio, mas as nossas são incríveis", disse Musk. "Quer dizer, olhem só para isto. Isto é sensacional." Os acionistas votaram a favor do investimento da Tesla na startup de inteligência artificial de Musk, a xAI, embora, neste caso, tenha havido muitas abstenções. Apesar de terem surgido preocupações com conflitos de interesses em relação ao possível investimento da Tesla na xAI, a medida é vista como amplamente benéfica para ambas as empresas, uma vez que as ambições da fabricante de veículos elétricos em relação à condução autónoma dependem de uma capacidade crítica de IA, e a xAI beneficiaria de um cliente importante como a Tesla. Esta vitória retumbante de Musk era amplamente esperada, uma vez que o bilionário teve permissão para exercer todos os direitos de voto da sua participação de aproximadamente 15%, depois de a fabricante automóvel se ter mudado de Delaware para o Texas. Alguns dos principais investidores opuseram-se ao plano, incluindo o fundo soberano da Noruega e as empresas de intermediação Glass Lewis e Institutional Shareholder Services, alegando que a remuneração poderia diminuir o valor para os acionistas.