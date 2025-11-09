Presidente Câmara do Porto contra “turismo de massas” pede aposta na qualidade

Na abertura do 64.º Congresso Mundial da ICCA – International Congress and Convention Association, encontro que reúne cerca de 1.300 profissionais especializados no segmento do turismo de eventos, o Presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte defendeu a necessidade da cidade se concentrar no turismo de qualidade.

O autarca recém-eleito assegurou que “o turismo de massas não é o único caminho para alcançar fortes resultados económicos”, e garantiu que “a cidade pode e deve focar-se em segmentos de maior valor, enfatizando a qualidade em vez da quantidade, a sustentabilidade em vez do turismo de massa e o valor em vez do volume”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



O autarca recém-eleito alertou também para o risco da cidade se descaraterizar e lembrou que no Porto também já existe “pressão pública para conter os efeitos do turismo excessivo”.

Pedro Duarte entende que “uma das nossas maiores forças é a autenticidade da cidade e dos seus habitantes”, e adverte que “se dependermos de produtos turísticos padronizados e indistintos, corremos o risco de perder o carácter genuíno que distingue o Porto”. Depois, o autarca lembrou que “em toda a Europa, muitas cidades já adotaram medidas para conter os efeitos do turismo excessivo; e que “aqui no Porto, a pressão pública está a aumentar para gerir os fluxos de visitantes e salvaguardar a qualidade de vida dos residentes”.

“Neste contexto, como este representam um segmento turístico de alto valor que se enquadra perfeitamente no modelo equilibrado, sustentável e de alta qualidade que defendemos. Um modelo que cria valor sem exercer pressão excessiva sobre os sistemas públicos, os espaços públicos ou a vida quotidiana dos residentes”, acrescentou.

