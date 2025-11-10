Combustíveis. Gasóleo sobe, gasolina desce

A semana arranca com uma nova mexida nos preços dos combustíveis com as previsões a apontarem para um aumento do preço do gasóleo e uma ligeira descida do preço da gasolina.

O preço do gasóleo simples — o combustível mais utilizado em Portugal — deverá aumentar 2,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá descer 0,5 cêntimos.

Se estas estimativas se confirmarem, o preço médio do gasóleo simples passará a rondar 1,604 euros por litro, e o da gasolina simples 95 deverá descer para 1,701 euros por litro.

Estes valores já incluem os descontos praticados pelas gasolineiras e refletem também a revisão das medidas fiscais temporárias criadas para mitigar o impacto do aumento dos combustíveis. Entre essas medidas estão a redução do ISP (equivalente a uma descida do IVA de 23% para 13%), o mecanismo de compensação que ajusta o ISP em função da receita adicional de IVA, e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Apesar das previsões, os preços poderão variar de posto para posto, dependendo da marca, localização e política comercial de cada operador.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples custava na passada sexta-feira 1,589 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 se situava em 1,706 euros.