Exportações sobem 1,9% e importações 6,5% até setembro

10 nov, 2025 - 13:34 • Lusa

Como resultado desta evolução, o défice da balança comercial de bens diminuiu 59 milhões de euros em setembro face ao mesmo mês de 2024 e 401 milhões relativamente a agosto.

As exportações de bens aumentaram 14,3% e as importações subiram 9,4% em setembro, em termos homólogos, acumulando um crescimento de 1,9% e 6,5% desde o início do ano, divulgou hoje o INE.

Como resultado desta evolução, o défice da balança comercial de bens diminuiu 59 milhões de euros em setembro face ao mesmo mês de 2024 e 401 milhões relativamente a agosto, situando-se nos 2.588 milhões de euros, avança o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No entanto, quando excluídas as transações sem transferência de propriedade (TTE), o défice da balança comercial de bens totalizou 3.014 milhões de euros, refletindo agravamentos de 645 milhões em termos homólogos e de 155 milhões face ao mês anterior.

