Greve geral: Ministra considera "extemporâneo" anúncio da UGT

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social considera que o anúncio de uma greve geral contra a reforma do pacote laboral é “extemporâneo”.

Maria do Rosário Palma Ramalho afirma, em entrevista à RTP, que a UGT “deve diferenciar-se da CGTP”, que desde o primeiro dia disse “que não queria negociar”.

"Da parte da UGT, considero extemporâneo fazer agora este anúncio [da greve geral] porque estamos sentados à mesa a negociar", afirmou a governante.

Maria do Rosário Palma Ramalho considera que há margem para negociar as mudanças no pacote laboral, mas avisa que “as linhas mestras” são para manter.

"As confederações sindicais não vocalizam esta parte, mas na verdade há um conjunto de direitos dos trabalhadores que são reforçados nesta reforma", afirmou a ministra, dando como exemplo a licença parental, mas também para jovens e estudantes”, argumenta a ministra do Trabalho.