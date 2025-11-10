Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 10 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Greve geral: Ministra considera "extemporâneo" anúncio da UGT

10 nov, 2025 - 22:05 • Ricardo Vieira

Maria do Rosário Palma Ramalho considera que há margem para negociar as mudanças no pacote laboral, mas avisa que “as linhas mestras” são para manter.

A+ / A-

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social considera que o anúncio de uma greve geral contra a reforma do pacote laboral é “extemporâneo”.

Maria do Rosário Palma Ramalho afirma, em entrevista à RTP, que a UGT “deve diferenciar-se da CGTP”, que desde o primeiro dia disse “que não queria negociar”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Da parte da UGT, considero extemporâneo fazer agora este anúncio [da greve geral] porque estamos sentados à mesa a negociar", afirmou a governante.

Maria do Rosário Palma Ramalho considera que há margem para negociar as mudanças no pacote laboral, mas avisa que “as linhas mestras” são para manter.

"As confederações sindicais não vocalizam esta parte, mas na verdade há um conjunto de direitos dos trabalhadores que são reforçados nesta reforma", afirmou a ministra, dando como exemplo a licença parental, mas também para jovens e estudantes”, argumenta a ministra do Trabalho.

Ministra do Trabalho admite negociar leis laborais com Chega e desafia PS a não impor "linhas vermelhas"

DÚVIDAS PÚBLICAS

Ministra do Trabalho admite negociar leis laborais com Chega e desafia PS a não impor "linhas vermelhas"

Manifestação da CGTP marcada para este sábado é co(...)

Com uma greve geral marcada para 11 de dezembro, Maria do Rosário Palma Ramalho defende que a atual lei laboral está desatualizada.

"Temos problemas estruturais muito graves que decorrem, justamente, entre outros fatores, do facto da nossa legislação não acompanhar a economia e não promover a produtividade. Basear-se num modelo de trabalho que é do século XX, que é até do século XIX", argumentou a ministra.

Esta tomada de posição acontece depois de, em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, Maria do Rosário Palma Ramalho admitir negociar o anteprojeto de alterações ao Código do Trabalho com “todos” os partidos no Parlamento, incluindo o Chega.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social desafia o PS a não impor “linhas vermelhas” nas negociações. “Depois não se pode queixar que fomos negociar com outros partidos”, avisa a governante.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 10 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)