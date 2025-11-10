Investimento de 16 mil milhões. Ministro da Reforma do Estado lança Portugal como "líder mundial" de IA

Na esperança de tornar o país num “líder mundial em Inteligência Artificial (IA)”, o ministro Adjunto e da Reforma do Estado previu esta segunda-feira que o investimento no setor em Portugal venha a ultrapassar os 16 mil milhões de euros nos próximos anos, nomeadamente com a construção de “fábricas de IA”. Na sessão de abertura da 10.ª edição da Web Summit em Lisboa, Gonçalo Matias dirigiu-se à plateia em representação do primeiro-ministro (que participa na conferência da União Europeia com os CELAC na Colômbia) para mostrar que Portugal está empenhado liderar a vanguarda europeia nas várias vertentes da Inteligência Artificial. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Portugal está a posicionar-se como um centro europeu líder em gigafábricas de IA, com um investimento estimado superior a 16 mil milhões de euros. Estes projetos reforçarão a soberania digital europeia e nacional, oferecendo uma alternativa segura às infraestruturas fora das nossas jurisdições”, apontou, perante a sala cheia do Meo Arena, em Lisboa. A referência às gigafábricas de IA (infraestruturas de larga escala dedicadas ao desenvolvimento, treino e operação de sistemas de inteligência artificial) não é de menos: o Banco Europeu de Fomento lançou um projeto (com um investimento inicial de mais de 500 milhões de euros) para fixar as novas cinco fábricas deste tipo na União. A candidatura portuguesa ainda está na corrida e Gonçalo Matias vem agora mostrar que o governo está atento e a “apoiar ativamente”.

Com a plateia recheada de investidores que vêm à procura de oportunidades rentáveis e de start-ups em busca de novos mercados e até de condições mais atrativas para se fixarem, Gonçalo Matias deixou claro que Portugal tem a “visão, liderança e confiança” necessárias para acompanhar o “futuro de inovação” que tem palco na Web Summit. “O Governo proporcionará um ambiente regulatório estável e favorável ao investimento e manterá um forte compromisso com a transformação digital e a IA para o crescimento. Portugal está pronto para ser um centro de excelência: competitivo em termos de custos, de grande impacto e com ambições globais. O nosso país tem todas as condições certas para se tornar um líder mundial em Inteligência Artificial”, afirmou. Para estas metas, o ministro puxou também pela posição estratégica do país, que o torna num ponto de cruzamento de muitos dos chamados cabos submarinos, que permitem as ligações, armazenamento e troca de dados entre continentes. “É um hiper-hub de cabos submarinos que ligam o mundo, enquanto Lisboa se encontra entre as cidades transcontinentais mais interligadas do mundo. Esta conectividade é complementada por um ecossistema profissional altamente qualificado, construído através de parcerias com universidades e centros de inovação de classe mundial”, apontou.

Estado com IA para ser “mais rápido” Precisamente por saber que a IA tem um impacto económico estimado de “de 2.3 biliões de euros até 2030” em todo o mundo, o ministro com a pasta da Digitalização tentou mostrar que também na administração pública e nos serviços tutelados pelo Estado há um esforço de introdução das mais recentes inovações tecnológicas. Para isso, passou em revista os tópicos que também levou em carteira para a sua audição na Assembleia da República, a propósito do Orçamento do Estado para 2026: a Agenda Nacional de IA e a Estratégia Nacional de Centros de Dados que estarão prontas “dentro de semanas” e ainda o Pacto de Competências Digitais que pretende aumentar a literacia digital até 2030, junto das populações mais envelhecidas, isoladas e vulneráveis. Todos, diz Gonçalo Matias, são exemplos do esforço do governo da AD em facilitar e acelerar o quotidiano dos cidadãos. “Portugal está a construir um Estado mais inteligente, mais rápido e com maior capacidade de resposta — um Estado que antecipa as necessidades e apresenta resultados aos cidadãos e às empresas. O nosso objetivo é claro: um Estado ágil, transparente e inteligente, que transforma a informação em ação e os desafios em oportunidades”, referiu. E o Amália, o ChatGPT à portuguesa? Foi o grande anúncio da edição do ano passado – Luís Montenegro foi ao Meo Arena dizer que Portugal ia lançar o primeiro LLM (do inglês, “large language model”) construído de raiz em português.