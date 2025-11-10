Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 10 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a 10 anos

10 nov, 2025 - 09:38 • Lusa

Às 8h30 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,044%, contra 3,028% na sexta-feira.

A+ / A-

Os juros da dívida portuguesa subiam esta segunda-feira a dois, a cinco e a 10 anos em relação a sexta-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália.

Às 8h30 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,044%, contra 3,028% na sexta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os juros a cinco anos também subiam, para 2,375%, contra 2,355%.

No mesmo sentido, os juros a dois anos avançavam, para 1,944%, contra 1,927%.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, subiam para 2,690%, contra 2,665% na sexta-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 10 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)