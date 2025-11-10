Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a 10 anos

10 nov, 2025 - 09:38 • Lusa
Os juros da dívida portuguesa subiam esta segunda-feira a dois, a cinco e a 10 anos em relação a sexta-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália.
Às 8h30 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,044%, contra 3,028% na sexta-feira.
Os juros a cinco anos também subiam, para 2,375%, contra 2,355%.
No mesmo sentido, os juros a dois anos avançavam, para 1,944%, contra 1,927%.
Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, subiam para 2,690%, contra 2,665% na sexta-feira.