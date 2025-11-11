​Alberto Oculista e Opticália criam a maior rede de ótica em Portugal

Os grupos Alberto Oculista e Opticália anunciaram um princípio de acordo de fusão que vai criar a maior rede de ótica em Portugal.



Esta aliança vai disponibilizar mais de 330 pontos de venda de norte a sul e nas ilhas da Madeira e dos Açores.

António Alves, diretor-geral da Opticália Portugal, afirma em comunicado que “esta união reforça a nossa capacidade de responder às necessidades de cada consumidor, com tecnologia avançada, acompanhamento personalizado e uma equipa de profissionais apaixonados pela visão e pelo bem-estar”.

“O futuro da ótica constrói-se com olhar humano, rigor técnico e visão de futuro. É essa combinação que nos move para ver Portugal com novos olhos”, destaca António Alves.

Miguel Caires, presidente do Conselho de Administração do Grupo Alberto Oculista, considera que “a força desta união está na complementaridade das nossas marcas e na capacidade de oferecer mais e melhor a quem nos escolhe todos os dias”.