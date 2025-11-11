Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 11 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Alberto Oculista e Opticália criam a maior rede de ótica em Portugal

11 nov, 2025 - 21:45 • Redação

Esta aliança vai disponibilizar mais de 330 pontos de venda de norte a sul e nas ilhas da Madeira e dos Açores.

A+ / A-

Os grupos Alberto Oculista e Opticália anunciaram um princípio de acordo de fusão que vai criar a maior rede de ótica em Portugal.

Esta aliança vai disponibilizar mais de 330 pontos de venda de norte a sul e nas ilhas da Madeira e dos Açores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

António Alves, diretor-geral da Opticália Portugal, afirma em comunicado que “esta união reforça a nossa capacidade de responder às necessidades de cada consumidor, com tecnologia avançada, acompanhamento personalizado e uma equipa de profissionais apaixonados pela visão e pelo bem-estar”.

“O futuro da ótica constrói-se com olhar humano, rigor técnico e visão de futuro. É essa combinação que nos move para ver Portugal com novos olhos”, destaca António Alves.

Miguel Caires, presidente do Conselho de Administração do Grupo Alberto Oculista, considera que “a força desta união está na complementaridade das nossas marcas e na capacidade de oferecer mais e melhor a quem nos escolhe todos os dias”.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 11 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)