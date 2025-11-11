Comissão Europeia quer "simplificação" para ajudar startups

A finlandesa garante estar a ser feita uma grande aposta na simplificação burocrática para ajudar as startups e pequenas empresas a desenvolverem os respetivos negócios. “Simplificação é algo que vamos continuar durante os próximos anos, sabemos que as nossas empresas têm dificuldades em ter acesso a financiamento.”

Henna Virkkunen, há um ano no cargo, está “mais otimista”, porque “vê tudo a avançar”. A credita que os países estão cientes de que aqueles que tiveram maior capacidade tecnológica estarão mais perto da liderança mundial.

Como está a Europa a verticalizar a visão de soberania digital para dar oportunidades às novas empresas? Era este o desafio proposto à v ice-presidente executiva da Comissão Europeia, responsável pela Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia - que esta terça-feira ateve direito a painel isolado no palco central da Web Summit Lisboa.

Admitindo que muitas novas empresas têm tido necessidade de fugir para o Estados Unidos da América em busca de financiamento que as impulsione, sublinha que tem conhecido, com origem europeia, “tantas e tão promissoras startups” – “a nossa base é excelente”.

Como medidas práticas, Henna Virkkunen propõe a aposta na “Business Wallet” – ou “Carteira de Negócios” – que ajude as empresas a entrar em contacto com autoridades públicas, e até com outras empresas, de forma a abandonar a clássica papelada burocrática.

A inteligência artificial, nestes e em tantos outros painéis da Web Summit, é um tópico incontornável. “É muito importante impulsionar a inovação neste setor, é muito importante que não estejamos dependentes de um país ou empresa no que toca a tecnologias críticas.”

Passo a passo, a vice-presidente executiva da Comissão Europeia reforça também que é preciso manter o talento nas fronteiras europeias: “Tratar bem a Educação, para que estudar e trabalhar na Europa seja apelativo.”