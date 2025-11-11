Governo cede "a título temporário" do Palácio da Horta Seca à CIP

O Governo vai "ceder a título temporário" o palácio da Rua da Horta Seca à CIP - Confederação Empresarial de Portugal, para ser a nova sede "e ao mesmo tempo desenvolver programas de formação para empresas", confirmou o Ministério das Infraestruturas.

"O Governo tomou boa nota do interesse manifestado pela CIP - Confederação Empresarial de Portugal, em 2024, em utilizar o imóvel situado na Rua da Horta Seca, em Lisboa, onde funcionou o Ministério da Economia, para a sua sede e ao mesmo tempo desenvolver programas de formação para empresas", indica uma informação escrita do Ministério liderado por Miguel Pinto Luz.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As condições de utilização do edifício estão ainda a ser definidas mas, "tendo em conta que o imóvel é património público, estão a ser avaliadas soluções que passam pelo regime de arrendamento, direito de superfície ou alienação do imóvel", acrescenta a informação.

A reabilitação do imóvel, que ficará devoluto na sequência da deslocalização dos ministérios para o Campus XXI, ficará a cargo da CIP.

O ministério acrescenta ainda que "o imóvel vai deixar de estar afeto ao programa REVIVE", criado para concessionar imóveis públicos para projetos turísticos.

O anúncio da cedência do imóvel foi feito pelo ministro da Economia e Coesão Territorial, Castro Almeida, na última quinta-feira, durante as comemorações dos 50 anos da CIP.

Referindo-se à iniciativa da CIP em lançar "programas de formação em Inteligência Artificial para executivos, gestores, trabalhadores e estudantes em parceria com universidades, politécnicos e centros de investigação nacionais", o governante declarou que o Governo apoiará o projeto "ao ponto de disponibilizar à CIP, em condições que estão a ser definidas, a anterior sede do Ministério da Economia, na Rua da Horta Seca".

"A CIP e o Estado português estão neste momento a fechar os contornos para a cedência do edifício da Horta Seca por um prazo alargado mediante um conjunto de obrigações", adiantou um porta-voz da confederação empresarial, referindo que nenhuma data foi estabelecida.

A CIP tem atualmente os serviços concentrados na sede da Praça das Indústrias, em Lisboa, junto ao Centro de Congressos de Lisboa (próximo da Rua da Junqueira).

O Palácio da Rua da Horta Seca, situado no Chiado, uma das zonas mais caras da capital, é conhecido como Palácio do Manteigueiro, numa alusão ao seu primeiro proprietário, Domingos Mendes Dias, um comerciante natural de Montalegre que fez fortuna com o comércio de manteigas por grosso.

Datado de 1787, com projeto do arquiteto Manuel Caetano de Sousa, o imóvel teve diversos proprietários, tendo servido em 1911 de residência particular do primeiro presidente da República constitucionalmente eleito, Manuel de Arriaga.

Em 1975, o Ministério da Indústria e Tecnologia, liderado por João Cravinho, foi o primeiro organismo público a instalar-se no Palácio do Manteigueiro.

Em setembro de 1990, a propriedade do imóvel foi adquirida pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI), segundo a página de Internet da Secretaria Geral do Ministério da Economia.