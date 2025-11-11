Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 11 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Web Summit

Miranda Sarmento considera que pior impacto das tarifas dos EUA já passou

11 nov, 2025 - 17:26 • Alexandre Abrantes Neves

O ministro das Finanças declarou também que a União Europeia​ "deve continuar a emitir dívida comum em euros", financiado assim os projetos de defesa, infraestruturas e transição tecnológica e ecológica.

A+ / A-

O ministro das Finanças considera que o pior já passou no impacto das tarifas dos Estados Unidos da América (EUA) na União Europeia. Na Web Summit, Miranda Sarmento afirmou duvidar que Donald Trump rompa o acordo assinado com Bruxelas.

"O pior para qualquer agente económico é a incerteza do que irá acontecer", afirmou o governante, sublinhando que "o facto de chegarmos a um acordo com os EUA sobre tarifas" foi "muito importante", e que "estamos a ver os números das exportações da economia portuguesa a disparar desde setembro".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Apesar disso, Miranda Sarmento salientou que "não foi um bom acordo no sentido de que qualquer macroeconomista dirá que as tarifas prejudicam as economias e prejudicam os consumidores, principalmente os de baixos rendimentos", mas espera "que essa questão esteja resolvida em termos de importância e impacto".

O ministro das Finanças declarou também que a União Europeia "deve continuar a emitir dívida comum em euros para financiar a defesa, para financiar a transição, a transição tecnológica e ecológica, para financiar algumas infraestruturas críticas", uma hipótese que tem sido recusada pelos países mais ricos, que dizem sair prejudicados.

"Temos uma enorme oportunidade de aumentar o papel do euro para equilibrar um pouco com o dólar, e isso trará enormes benefícios não só para os governos e para a sociedade em geral, mas também para as condições de financiamento de fundos e das pessoas", referiu Miranda Sarmento, apontando que "o que se passa com a nossa defesa é uma enorme ameaça, mas também é uma enorme oportunidade para a reindustrialização".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 11 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)