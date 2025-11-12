Governo "vê com satisfação" candidatura de Mário Centeno ao BCE

No dia em que arrancou a discussão para a escolha do próximo vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), o ministro das Finanças abriu a porta a Mário Centeno para o supervisor.

Quando questionado sobre uma eventual candidatura do ex-governador do Banco de Portugal, Joaquim Miranda Sarmento disse que "vê sempre com satisfação" que um português concorra a altas cargos europeus.

"O Governo, naturalmente, como acontece sempre - e como aconteceu, por exemplo, com o doutor António Costa [antigo primeiro-ministro ministro, agora presidente do Conselho Europeu] recentemente - vê sempre com satisfação quando um português pode chegar a um cargo internacional", disse, à chegada à reunião do Eurogrupo, em Bruxelas.



Miranda Sarmento sublinhou que a "satisfação é igual para todos" e também aconteceria perante uma candidatura do ex-governador do Banco de Portugal, mas salienta que "ainda é extemporâneo" falar de nomes.

Nesta reunião foi divulgado o calendário para a sucessão de Luis de Guindos, que termina o cargo em junho de 2026. Para 11 de dezembro haverá nova reunião do Eurogrupo, onde poderão ser conhecidos os nomes em cima da mesa, e nos dias seguintes, a 12 e 13 de dezembro, os países terão de clarificar quem propõem durante uma reunião do Ecofin.