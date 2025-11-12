Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Finanças

Governo "vê com satisfação" candidatura de Mário Centeno ao BCE

12 nov, 2025 - 22:57 • Diogo Camilo e Lusa

Ministro das Finanças abre a porta do ex-governador do Banco de Portugal para suceder a Luis de Guindos no cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu, que termina o mandato em junho do próximo ano.

A+ / A-

No dia em que arrancou a discussão para a escolha do próximo vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), o ministro das Finanças abriu a porta a Mário Centeno para o supervisor.

Quando questionado sobre uma eventual candidatura do ex-governador do Banco de Portugal, Joaquim Miranda Sarmento disse que "vê sempre com satisfação" que um português concorra a altas cargos europeus.

"O Governo, naturalmente, como acontece sempre - e como aconteceu, por exemplo, com o doutor António Costa [antigo primeiro-ministro ministro, agora presidente do Conselho Europeu] recentemente - vê sempre com satisfação quando um português pode chegar a um cargo internacional", disse, à chegada à reunião do Eurogrupo, em Bruxelas.

Miranda Sarmento sublinhou que a "satisfação é igual para todos" e também aconteceria perante uma candidatura do ex-governador do Banco de Portugal, mas salienta que "ainda é extemporâneo" falar de nomes.

Nesta reunião foi divulgado o calendário para a sucessão de Luis de Guindos, que termina o cargo em junho de 2026. Para 11 de dezembro haverá nova reunião do Eurogrupo, onde poderão ser conhecidos os nomes em cima da mesa, e nos dias seguintes, a 12 e 13 de dezembro, os países terão de clarificar quem propõem durante uma reunião do Ecofin.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 13 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)