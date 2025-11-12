Ouvir
​Web Summit 2025

“Melhor Web Summit de sempre”, com mais investidores e delegações internacionais

12 nov, 2025 - 14:59 • Cristina Nascimento

Fundador do evento mostra-se satisfeito com a edição de 2025 da feira de tecnologia. Sobre a permanência do evento em Lisboa depois de 2028, Paddy Cosgrave garante que ainda é cedo para começar a falar no assunto.

A Web Summit vai a meio, mas o fundador Paddy Cosgrave considera desde já que é a "melhor de sempre". O irlandês considera que os nomes que, em 2025, estão na feira de tecnologia são "a nossa melhor formação de sempre".

"Mas o que é melhor pode ser diferente para outras pessoas. Para mim, a noite de estreia foi absolutamente perfeita. E fiquei muito, muito feliz por nós", disse aos jornalistas em conferência de imprensa, realizada esta quarta-feira.

Cosgrave não falou especificamente sobre o número de participantes – são cerca de 70 mil pessoas, o número máximo que o espaço comporta – mas revelou outros indicadores que o animam.

“Este ano tivemos, por alguma razão — às vezes é difícil saber porquê —, um grande aumento no número de investidores. No ano passado tivemos cerca de mil, subiu para 1.857 este ano”, especificou.

Paddy Cosgrave destacou ainda o maior número de sempre de delegações de países, 82, e dedicou parte da conferência de imprensa à China que, este ano, teve especial relevância na feira da tecnologia.

“A Cimeira da China aconteceu ontem [terça-feira] e estava cheia de gente. Muitas pessoas estavam interessadas em ouvir opiniões diversas sobre a China, o que é muito compreensível. Muitos dos que subiram ao palco são europeus, uns vivem na China, outros estudam a China, outros são chineses, o que provavelmente é uma boa ideia numa cimeira sobre a China...”, disse, adiantando que estão a considerar “repetir a iniciativa no próximo ano, dado o interesse e a participação”.

Aos jornalistas, Cosgrave admitiu ter interesse em fazer eventos na China, como também já faz na América Latina ou no Médio Oriente.

Já sobre a permanência em Lisboa, Paddy Cosgrave lembrou que até 2028, está a assegurada a Web Summit na capital portuguesa e garantiu que negociações para lá dessa data só devem começar daqui a dois anos.

O presidente executivo da Web Summit revelou ainda aos jornalistas ter ouvido “rumores de um novo e enorme local em Lisboa", sem adiantar pormenores.

"Isso seria incrivelmente entusiasmante", mas ainda falta tempo até 2028 e "tenho a certeza de que daqui a dois anos terei de discutir isso", rematou.

