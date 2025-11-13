Atrasos nos comboios chegam a cinco horas devido a problemas na Linha do Norte

13 nov, 2025 - 16:35 • João Pedro Quesado
Os problemas vividos na Linha do Norte esta quinta-feira, em dois troços diferentes, devido ao mau tempo da depressão Cláudia, provocaram atrasos de até cinco horas em comboios a circular na principal linha ferroviária do país.
A Linha do Norte é conhecida como espinha dorsal do sistema ferroviário português. Centenas de comboios utilizam a linha todos os dias, de todos os tipos de serviços — Alfa Pendular, Intercidades, Urbanos, Regionais e de mercadorias. É desta linha que depende a ligação ferroviária de vários pontos do país a Lisboa e ao Porto, por exemplo.
A circulação entre o Entroncamento e Santarém esteve cortada entre as 7h e as 12h30, devido a uma avaria da sinalização na estação do Entroncamento. Com o passar das horas, os comboios foram obrigados a parar mais longe desse troço.
Inicialmente, a circulação foi retomada com condicionamentos, já que o sistema de sinalização foi recuperado apenas parcialmente, explicou fonte da Infraestruturas de Portugal (a recuperação completa ocorreu pelas 16h30). Os comboios entre Entroncamento e Santarém passaram várias horas a circular, em algumas zonas, em marcha à vista, que obriga a avançar a velocidades reduzidas — tanto de 10km/h como de 30 km/h, dependendo das condições do troço.
Havia ainda outro problema na Linha do Norte, resolvido também depois das 16h. A catenária — cabo suspenso que fornece energia elétrica aos comboios — ficou sem tensão na via descendente entre Soure e Pombal, obrigando os comboios a circular alternadamente no troço de 15,7 quilómetros.
O maior atraso verificado pela Renascença, de quase seis horas, é o de um comboio Intercidades. Agendado para partir às 7h30 de Santa Apolónia e chegar às 11h41 à Guarda, o comboio número 511, partiu depois das 15h30 de Coimbra-B. O atraso é superior a 345 minutos.
Um comboio do serviço Alfa Pendular, entre Faro (partida às 7h) e Porto Campanhã (chegada às 12h48), partiu da estação de Lisboa Oriente com cerca de 260 minutos de atraso. São mais de quatro horas de atraso no comboio número 182, semelhante ao atraso no Intercidades entre Santa Apolónia e Guimarães — o IC 621 devia ter partido de Lisboa às 11h30, mas saiu de Santa Apolónia com um atraso de 265 minutos.
Segundo as informações do portal da Infraestruturas de Portugal, o Intercidades 722, de Braga (14h06) para Lisboa (18h), foi suprimido depois de chegar à estação de Campanhã, no Porto.
No sentido contrário, de Lisboa para Braga, o Alfa Pendular 133, com partida da estação de Santa Apolónia às 14h, apenas começou a viagem depois das 16h, com cerca de 130 minutos de atraso.
Há mais problemas no resto do país. Na Linha da Beira Baixa, a circulação está cortada entre a Covilhã e o Tortosendo, onde um aluimento de terras provocou o descarrilamento de um comboio. O problema causado pela "queda de um poste de sinalização" entre Abrantes e Alfarrarede foi resolvido por volta das 16h.
Na Linha do Alentejo, um abatimento de via está a obrigar à circulação alternada apenas por uma via, a descendente. Na Linha do Oeste, a circulação entre Louriçal e Amieira já foi retomada, mas com limitação de velocidade.
A circulação de comboios urbanos em Lisboa está a escapar largamente aos problemas. Poucos comboios urbanos de Lisboa surgem com atrasos registados, estando registada apenas a supressão de três comboios suburbanos desde as 9h.
O mesmo é válido para os comboios urbanos do Porto, onde se regista já a supressão de um serviço entre Porto-São Bento e Guimarães, com partida às 17h25. As ligações suburbanas a Braga também não registam atrasos, tal como os regionais na Linha do Minho e Linha do Algarve, e os regionais e suburbanos na Linha do Douro.