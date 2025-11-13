Atrasos nos comboios chegam a sete horas devido a problemas na Linha do Norte

Os problemas vividos na Linha do Norte esta quinta-feira, em dois troços diferentes, devido ao mau tempo da depressão Cláudia, provocaram atrasos de até sete horas em comboios a circular na principal linha ferroviária do país.

A Linha do Norte é conhecida como espinha dorsal do sistema ferroviário português. Centenas de comboios utilizam a linha todos os dias, de todos os tipos de serviços — Alfa Pendular, Intercidades, Urbanos, Regionais e de mercadorias. É desta linha que depende a ligação ferroviária de vários pontos do país a Lisboa e ao Porto, por exemplo.

A circulação entre o Entroncamento e Santarém esteve cortada entre as 7h e as 12h30, devido a uma avaria da sinalização na estação do Entroncamento. Com o passar das horas, os comboios foram obrigados a parar mais longe desse troço.

Inicialmente, a circulação foi retomada com condicionamentos, já que o sistema de sinalização foi recuperado apenas parcialmente, explicou fonte da Infraestruturas de Portugal (a recuperação completa ocorreu pelas 16h30). Os comboios entre Entroncamento e Santarém passaram várias horas a circular, em algumas zonas, em marcha à vista, que obriga a avançar a velocidades reduzidas — tanto de 10km/h como de 30 km/h, dependendo das condições do troço.

Havia ainda outro problema na Linha do Norte, resolvido também depois das 16h. A catenária — cabo suspenso que fornece energia elétrica aos comboios — ficou sem tensão na via descendente entre Soure e Pombal, obrigando os comboios a circular alternadamente no troço de 15,7 quilómetros.

Atrasos de duas horas antes da partida

O maior atraso verificado pela Renascença, de mais de sete horas, é o de um comboio Intercidades da Guarda (partida agendada ás 7h18) para Lisboa - Santa Apolónia (chegada agendada às 11h30). O IC 510 tem, depois das 17h30, um atraso de sete horas e quinze minutos — 435 minutos à saída da estação de Fátima.

O Intercidades no sentido inverso — agendado para partir às 7h30 de Santa Apolónia e chegar às 11h41 à Guarda — tinha um atraso de quase seis horas, partindo depois das 15h30 de Coimbra-B. O atraso era então superior a 345 minutos, superando os 380 minutos (mais de seis horas) à saída de Celorico da Beira.

Um comboio do serviço Alfa Pendular, entre Faro (partida às 7h) e Porto Campanhã (chegada às 12h48), partiu da estação de Lisboa Oriente com cerca de 260 minutos de atraso. São mais de quatro horas de atraso no comboio número 182, semelhante ao atraso no Intercidades entre Santa Apolónia e Guimarães — o IC 621 devia ter partido de Lisboa às 11h30, mas saiu de Santa Apolónia com um atraso de 265 minutos.

Segundo as informações do portal da Infraestruturas de Portugal, o Intercidades 722, de Braga (14h06) para Lisboa (18h), foi suprimido depois de chegar à estação de Campanhã, no Porto.