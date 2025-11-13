​Criaram o Pinterest e Twitter. Agora defendem uma "vida com intenção" fora dos ecrãs

“Na altura a lógica era que a televisão servia apenas para entretenimento, não podia ajudar as pessoas. Até que um grupo de educadores e produtores de televisão juntou-se e fizeram a Rua Sésamo”, explicam.

“Há uma plataforma que falta”, começou por dizer Evan, dizendo de seguida que se inspiraram na famosa produção televisiva infantil “Rua Sésamo”.

E não foi uma pessoa, foram duas. Evan Sharp, um dos criadores do Pinterest, e Biz Stone, um dos criadores do Twitter.

Não será um momento expectável na Web Summit Lisboa. Alguém subir ao Palco Central para defender que o mais importante na vida acontece longe da tecnologia e dos ecrãs . Aconteceu esta quinta-feira, último dia da edição de 2025 da cimeira de tecnologia.

Evan e Biz Stone fizeram o mesmo. “Reunimos uma equipa com alguns dos melhores técnicos que conhecemos, mas também especialistas em psicologia e espiritualidade, para tentar criar uma plataforma que ajude as pessoas a viverem a vida com intenção”, resumem.

A apresentação da ideia é feita depois de anunciado um estudo que revela as pessoas passam, em média, 40% do seu tempo diário acordado a olhar para ecrãs.

“Nalgum lugar, há um pai no andar de cima a olhar para um ecrã, uma criança no andar de baixo a olhar para um ecrã e uma bola de futebol triste e murcha na garagem que quer ser chutada”, descreve Evan.

Mas afinal que aplicação é que Evan e Biz criaram e como é que funciona?

Chama-se Tangle e para já está em fase experimental, apenas para alguns utilizadores iOS.

Através de inteligência artificial, a app analisa a sua agenda e conseguirá perceber os vários papéis e facetas da sua vida: é pai, marido, um viajante.

Depois, a Tangle pega num dos papéis que desempenha e pergunta como quer ser. Por exemplo, quer ser um pai mais presente ou uma mãe mais dada à atividade física.

Biz explica o que se passa depois: “A app sugere, por exemplo, tentar fazer três coisas esta semana que nos tornem pais mais presentes. Depois, no final da semana, a Tangle escreve uma bela história sobre como foi a sua semana. E é muito bonito de ler, porque usamos um pouco de IA espalhada por todo o lado para fazer isso, e a IA lembra-se de tudo”, descreve.

Além desta função, a aplicação permite também ter um lado parecido a uma rede social, “também pode ler as semanas dos seus amigos e ter uma visão íntima de como eles estão”.