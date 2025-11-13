Empresa portuguesa que ajuda a conseguir fundos europeus vence pitch da Web Summit

A startup portuguesa Granter venceu o concurso de empresas empreendedoras da Web Summit 2025.

A escolha do júri coincidiu com a do público, tendo esta empresa recolhido 80% dos votos de quem estava presente no MEO Arena.

A Granter consegue identificar oportunidades de candidatura a fundos europeus, assegurando a concretização das candidaturas, através de uma ferramenta de inteligência artificial.

A Granter foi a escolhida de uma lista de 105 "startups" escolhidas para apresentarem os seus projetos no palco principal da Web Summit.

Na final, a portuguesa deixou para trás a empresa nigeriana VasityScapes, que permite o lançamento de plataformas de ensino em menos de uma hora, e a britânica SegmentStream, uma plataforma de marketing assente em Inteligência Artificial (IA) que pretende aumentar as receitas para media paga.

Já no ano passado, a vencedora do pitch da Web Summit também foi uma empresa portuguesa.