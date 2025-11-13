Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Web Summit

Empresa portuguesa que ajuda a conseguir fundos europeus vence pitch da Web Summit

13 nov, 2025 - 15:25 • Cristina Nascimento

Granter AI utiliza inteligência artificial para criar candidaturas, por exemplo, a fundos comunitários. A startup portuguesa foi escolhida pelo júri e também recolheu 80% dos votos do público da Web Summit.

A+ / A-

A startup portuguesa Granter venceu o concurso de empresas empreendedoras da Web Summit 2025.

A escolha do júri coincidiu com a do público, tendo esta empresa recolhido 80% dos votos de quem estava presente no MEO Arena.

A Granter consegue identificar oportunidades de candidatura a fundos europeus, assegurando a concretização das candidaturas, através de uma ferramenta de inteligência artificial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Granter foi a escolhida de uma lista de 105 "startups" escolhidas para apresentarem os seus projetos no palco principal da Web Summit.
Na final, a portuguesa deixou para trás a empresa nigeriana VasityScapes, que permite o lançamento de plataformas de ensino em menos de uma hora, e a britânica SegmentStream, uma plataforma de marketing assente em Inteligência Artificial (IA) que pretende aumentar as receitas para media paga.

Já no ano passado, a vencedora do pitch da Web Summit também foi uma empresa portuguesa.

Inteligência artificial a escrever candidaturas a fundos europeus? Já é possível

Negócios com Impacto

Inteligência artificial a escrever candidaturas a fundos europeus? Já é possível

Empresa Granter AI, fundada por um jovem português(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 13 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)