Empresa portuguesa que ajuda a conseguir fundos europeus vence pitch da Web Summit

13 nov, 2025 - 15:25 • Cristina Nascimento
A startup portuguesa Granter venceu o concurso de empresas empreendedoras da Web Summit 2025.
A escolha do júri coincidiu com a do público, tendo esta empresa recolhido 80% dos votos de quem estava presente no MEO Arena.
A Granter consegue identificar oportunidades de candidatura a fundos europeus, assegurando a concretização das candidaturas, através de uma ferramenta de inteligência artificial.
Já no ano passado, a vencedora do pitch da Web Summit também foi uma empresa portuguesa.
Negócios com Impacto
